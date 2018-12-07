"Они лучше нас". Кириенко назвал главное достоинство современной молодёжи

Главным достоинством современной молодёжи назвали тот факт, что молодые люди видят своей основной целью достижение самореализации, считает замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Говорят, что молодое поколение какое-то не то. Это всё ерунда: они лучше нас, они интереснее нас, они замечательные, потому что главная ценность у современного молодого поколения — это самореализация, — сказал Кириенко на XVIII съезде партии "Единая Россия".

Необходимо предоставить молодым людям все возможности, чтобы продолжать развиваться, поясняет Кириенко. Он добавил, что "Единая Россия" должна стать социальным лифтом для неравнодушных граждан.

Напомним, 7–8 декабря в Москве проходит XVIII съезд "Единой России". Как ранее писал Лайф, ЕР вводит кодекс этики для членов партии.