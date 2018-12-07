Лучше на санях. Подмосковных водителей предупредили о гололедице

Автовладельцев просят не превышать скорость и надевать ремни безопасности. А взрослым рекомендуется напоминать детям о правилах при переходе проезжей части.

Подмосковный Минтранс предупреждает об опасности образования гололедицы на дорогах региона.

— Сегодня, 7 декабря, температура воздуха составит минус три градуса. Местами ожидается снег. Возможно образование наледи и гололедица, — информирует пресс-служба ведомства.

За минувшие сутки дорожники очистили от снега и обработали реагентами более 14 тысяч километров дорог на территории столичного региона. Было вывезено 364 кубометра снега.

Отметим, что накануне высота сугробов в Москве и области превысила климатическую норму. Лидером стал Наро-Фоминск — 13 сантиметров снега. На остальной территории Подмосковья высота — от шести до 11 сантиметров.

Сегодня в Москве пасмурно, температура в вечерние часы и ночью опустится с минус трёх до минус семи градусов. В субботу осадков не обещают и до минус 10.