Попсокеты и часы. AliExpress назвал самые популярные запросы россиян в 2018 году

В десятку лидеров также вошли смартфоны, чехлы для телефонов, наушники, рюкзаки и купальники.

Торговые площадки AliExpress и Tmall перечислили товары, которыми российские покупатели интересовались чаще всего в уходящем году. Лидером по числу запросов остался тег "смартфоны" — его вводили более 10 миллионов раз.

При этом россияне больше всего интересовались гаджетами известных марок: Xiaomi, Huawei и Apple. В топ-10 запросов россиян в 2018 году также вошли наушники, часы, рюкзаки и купальники. Одним из самых востребованных в текущем году товаров остаются чехлы для iPhone 5s. Вместе с тем общий спрос на кейсы для телефонов значительно упал, уступив место новому тренду — попсокетам. Речь идёт о держателях, которые крепятся на заднюю панель гаджета. Запросы на попсокеты подскочили в 30 раз.

Как пишет РБК, в AliExpress и Tmall отметили повышение спроса на продукцию Bosch — в семь раз больше показателей 2017 года, а также Samsung (почти в восемь раз больше).