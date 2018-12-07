Власти Франции обвинили радикалов в попытке устроить госпереворот

Правительство не рекомендует участвовать в грядущих акциях протеста в Париже, так как во время манифестаций "может распространяться огнестрельное оружие".

Радикалы с помощью движения "жёлтых жилетов" пытаются свергнуть власть во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь Правительства Франции Бенжамен Гриво в интервью газете "Паризьен".

— Политизированные и радикальные элементы пытаются использовать движение. Они хотят свергнуть власть, — комментирует будущую акцию протеста Гриво.

Представитель правительства опасается, что во время манифестаций "может распространяться огнестрельное оружие". Он рекомендовал жителям не участвовать в субботних протестах в Париже. И предупредил, что "на нападения во время протестов будет дан соразмерный и решительный ответ".

Напомним, во Франции мобилизуют 89 тысяч полицейских перед новыми протестами 8 декабря. Впрочем, митинги не утихают во Франции с 17 ноября, когда состоялась первая демонстрация "жёлтых жилетов". С каждой новой акцией ситуация накалялась, пока не переросла в столкновения протестующих с полицией. В какой-то момент власти даже хотели ввести режим ЧП из-за беспорядков.