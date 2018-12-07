На расстоянии клика. "Единая Россия" запускает приложение "Избиратель-депутат"

"Единая Россия" запускает информационную систему "Избиратель-депутат". Это единая база всех депутатов фракции и членов Совфеда, которые являются единоросами. Эта система будет содержать информацию об их работе, округах и приёмных. Об этом сообщил член рабочей группы "Цифровая партия" Вячеслав Сатеев.

— Сегодня мы открываем платформу "Избиратель-депутат". Это база данных, доступная в виде веб-сайта и соответствующего ему раздела в нашем обновлённом мобильном приложении. Также поддерживается интеграция с личными социальными сетями депутатов, — сообщил Сатеев на XVIII Съезде "Единой России".

Член рабочей группы "Цифровая партия" Майя Шалунова сообщила, что в октябре состоялось социологическое исследование, которое было посвящено использованию современных цифровых технологий в партийной работе.

Исследование подтвердило, что существует запрос на организацию электронного взаимодействия избирателей с депутатами от "Единой России" всех уровней власти.

Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко добавил, что это приложение поможет сделать шаг в обеспечении ещё большей коммуникации с людьми.

— Партия становится близкой для каждого гражданина — на расстоянии одного клика, — подытожил Ревенко.

Отметим, этот съезд партии проходит на фоне её успеха на выборах в региональные парламенты. Политическая организация в сентябре победила в 22 субъектах РФ из 26, где проходило голосование. Также за "Единой Россией" был сохранён контроль во всех городских думах.