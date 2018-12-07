Совкомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России" благодаря "Халве"

Сегодня "Халвой" пользуется уже два миллиона клиентов по всей стране, а в ноябре оборот по карте превысил 8,3 миллиарда.

Совкомбанк получил независимую премию финансового рынка "Финансовая элита России — 2018" — карта рассрочки "Халва" признана розничным продуктом года. XIV церемония награждения прошла в Москве.

Банк вывел на рынок карту "Халва" весной 2016 года, но спустя всего полтора года она стала абсолютным лидером в своём сегменте и продолжает стремительно набирать популярность.

— Сегодня "Халвой" пользуется уже два миллиона клиентов по всей стране, а оборот по карте превысил 8,3 миллиарда в ноябре, — рассказали в пресс-службе Совкомбанка. — Только за один день всероссийской акции "чёрная пятница" в 2018 году по карте "Халва" было совершено покупок более чем на один миллиард рублей.

Партнёрская сеть "Халвы" составляет более 150 тысяч магазинов во всех регионах и продолжает пополняться новыми участниками.