Кириенко призвал членов "Единой России" помогать волонтёрам

Он отметил, что добровольцы вызывают колоссальное уважение. И их становится в России всё больше.

Сергей Кириенко, занимающий пост первого замглавы Администрации президента РФ, призвал членов партии "Единая России" помогать деятельности волонтёров. С такой просьбой он обратился на съезде единороссов в Москве.

— Очень важна поддержка и помощь тем проектам, которые реализуют неравнодушные граждане, — сказал Кириенко. — Колоссальное уважение вызывают эти люди.

Первый замглавы Администрации президента РФ отметил, что за этот год число участников волонтёрских проектов в России "выросло в два с лишним раза", стало больше желающих заниматься добровольчеством.

Также Кириенко назвал сегодня главное достоинство современной молодёжи.

Отметим, что этот съезд партии проходит на фоне её успеха на выборах в региональные парламенты. Политическая организация в сентябре победила в 22 субъектах РФ из 26, где проходило голосование. Также "Единой Россией" был сохранён контроль во всех городских думах.