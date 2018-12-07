Обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских договорённостей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в "нечистоплотности" во время обмена пленными. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Лавров рассказал, что во время обмена в 2017 году, когда между Киевом, Донецком и Луганском были согласованы списки и людей привезли в пункт обмена, украинская сторона изменила решение.

— Украинская сторона заявила, что 23 человека не могут быть отпущены, потому что они были включены в этот список по ошибке, — пояснил Лавров. — Такая нечистоплотность не очень помогает продолжению разговоров об обмене.

Глава МИД отметил, что Россия была инициатором того, чтобы записать в минских договорённостях пункт, который призывает обменять всех на всех.

— Мы по-прежнему за это выступаем, — подчеркнул министр, добавив, однако, что, когда начинается конкретное согласование списков, украинская сторона постоянно пытается включать в них лиц, не имеющих отношения к событиям в Донбассе.

Обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских договорённостей. Однако уже несколько раз проводились лишь частичные обмены.