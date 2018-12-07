Эрдоган передал Путину просьбу об освобождении украинских моряков

Турецкий лидер заявил, что ему удалось дважды обсудить эту ситуацию с президентами России и Украины.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган передал президенту России Владимиру Путину просьбу об освобождении украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Об этом журналистам в Стамбуле заявил сам Эрдоган, сообщает РИА "Новости".

— После инцидента я поговорил с обеими сторонами, сначала с Путиным и Порошенко по телефону, потом в Аргентине. Просьбу по освобождению моряков я Путину передал. Будем смотреть на развитие событий, — сказал политик.

Эрдоган подчеркнул, что Турция со своей стороны может лишь попросить о свободе для задержанных украинцев. "Дальше этого мы не пойдём", — заявил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации, после чего они были арестованы. Им уже предъявили обвинения.