Адвокат Цеповяза назвал показательным наказание начальника амурского УФСИН

Юрист считает, что это "показательное выступление". И если есть нарушение, то найдутся и виновные.

Привлечение к дисциплинарной ответственности начальника управления ФСИН по Амурской области после появления фото и видео с Вячеславом Цеповязом связано не столько с выявленными нарушениями, сколько с большим общественным резонансом истории. Как сообщает РИА "Новости", об этом заявил адвокат Цеповяза Роман Боков.

— Если бы не было Цеповяза в колонии, то колония была бы идеальной. Я не столько связываю это всё с самими нарушениями, которые там были допущены, сколько с большим общественным резонансом и раздутостью всей этой ситуации, — отметил Боков.

Также адвокат отметил, что это "показательное выступление". И если есть нарушение, то найдутся и виновные.

Ранее ФСИН сообщила, что завершила проверку деятельности регионального УФСИН России в связи с опубликованной в СМИ информацией об условиях отбывания наказания в ИК-3 Цеповяза. Отмечается, что начальник территориального управления службы по Амурской области и ряд сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, прокуратура внесла представление главе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Амурской области после появления данных о привилегированных условиях содержания в колонии члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза.

А сегодня появились новые кадры комфортной жизни Цеповяза за решёткой.