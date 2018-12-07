В Киеве националисты устроили марш против российского бизнеса

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В Киеве националисты устроили марш против российского бизнеса

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Фото: © tsn

Радикалы сформировали колонны и направились к администрации Порошенко, чтобы там озвучить свои требования.

Радикалы "Национального корпуса" устроили в центре Киева акцию с требованием запретить российский бизнес на Украине. Они призывают парламент и президента страны "разорвать дипотношения с РФ".

— Мы возобновляем акции по блокированию российского бизнеса на Украине, призываем патриотов присоединиться к нам, — заявил лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

<p>Фото: © tsn</p>

Радикалы также требуют от властей разорвать все договоры с Москвой и "одобрить необходимые указы и законы", которые бы сделали невозможным ведение бизнеса на Украине российскими компаниями и гражданами. Националисты сформировали колонны и направились к администрации президента, чтобы там озвучить свои требования.

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