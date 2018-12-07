Лавров не исключил, что США готовят почву для развала СНВ-3

Министр также напомнил, что Москва заинтересована в продлении этого договора, который истекает в 2021 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что американские власти готовят почву, чтобы развалить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

— Я видел заявление о том, что если ДРСМД прекратит свое существование, то СНВ-3 будет под большим вопросом. Создаётся впечатление, что просто готовится почва для того, чтобы этот документ в итоге развалить, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Он напомнил, что Москва неоднократно отправляла Вашингтону предложения о серьёзном, честном диалоге по поводу ситуации с ДРСМД и СНВ-3, однако ответа так никакого и не пришло.

Лавров добавил, что Москва заинтересована в продлении СНВ-3, срок которого истекает в 2021 году.