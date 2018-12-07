Апелляционный суд Армении решил арестовать экс-президента Кочаряна

Вердикт вынесен ровно за два дня до того, как в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Апелляционный суд Армении постановил арестовать экс-президента страны Роберта Кочаряна. Он обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Айка Алумяна.

— Апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции и отклонил наши жалобы. Это означает, что Кочарян будет арестован, — заявил адвокат.

Кочарян находился у власти десять лет, с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Политик считает нынешние обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По его мнению, это может быть связано с желанием убрать его от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

К слову, о них. Выборы пройдут в ближайшее воскресенье, 9 декабря. За места в Национальном собрании поборются 11 политических объединений.