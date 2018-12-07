Звезда "Вия" и "Кавказской пленницы" Варлей рассказала о домогательствах Гайдая

По словам актрисы, режиссёр якобы пытался её поцеловать в тот вечер, когда они отмечали день рождения Александра Демьяненко.

Актриса Наталья Варлей выпустила свою автобиографичную книгу "Канатоходка", где рассказала о домогательствах со стороны режиссёра Леонида Гайдая. Якобы её пытались поцеловать в гостиничном номере.

— Инцидент, как утверждается в книге, произошёл в мае 1966 года. Съёмочная группа отмечала 29-летие Александра Демьяненко ("Шурик") в ресторане. Когда все стали расходиться, Гайдай предложил Варлей проводить её до гостиницы: они жили в соседних номерах, — пишет Cosmopolitan. К тому моменту актрисе было 19 лет, а режиссёру — 43, он был женат на Нине Гребешковой.

Как сообщается, Гайдай якобы вошёл к Варлей, после того как они дошли до её номера.

— И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович — в кресло у окна, напротив. Ситуация была более чем неловкая, — отмечается в книге.

Когда в номер заглянула супруга режиссёра, Варлей ответила, что они разговаривают по работе. А после ухода супруги Гайдай якобы пытался поцеловать Варлей. Она же оттолкнула режиссёра, выбежала из номера и закрыла дверь на ключ.