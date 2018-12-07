В Москве девять строителей госпитализированы из-за кишечной инфекции

Специалисты Роспотребнадзора немедленно приступили к проведению эпидемиологического обследования.

Одиннадцать строителей компании ООО "Эста контракшен" заразились кишечной инфекцией в Москве. Девять из них доставлены в инфекционные стационары, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

— Согласно поступившей информации, заболели 11 строительных рабочих, из которых девять госпитализированы в инфекционный стационар, два человека от госпитализации отказались, — сообщают в ведомстве.

Состояние заболевших оценивается как лёгкой и средней степени тяжести. Специалисты Роспотребнадзора немедленно приступили к проведению эпидемиологического расследования. Они устанавливают причины и условия возникновения очага острой кишечной инфекции на строительной площадке и в общежитии.

Отравившиеся работники проживают в хостеле. Питание они получали непосредственно на строительной площадке.

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