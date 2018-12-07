Оставил тело на дороге. Опубликовано видео с водителем, сбившим трёх человек

Ранее стало известно, что один из рабочих погиб, двое получили ранения. Нарушитель уже задержан.

Появилось видео с водителем, который сбил сегодня трёх рабочих в Москве. Кадры публикует телеграм-канал LIFE SHOT.

На них видно, как водитель KIA протащил рабочего под машиной до Потаповского переулка. После этого из автомобиля выходит некий человек, а водитель сдаёт назад. Затем машина скрылась.

Напомним, после того как белый KIA с номером 938 выехал на встречную полосу, он сбил на тротуаре трёх человек, причём одного переехав и протащив под колёсами. В результате рабочий погиб, остальные двое получили ранения.

Как писал Лайф, в столице был объявлен план "Перехват". Водителя уже задержали.