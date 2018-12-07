Кириенко назвал причину победы ЕР на выборах во многих регионах

По его мнению, результаты были выше там, где партия выходила на откровенный диалог с избирателями.

"Единая Россия" в сентябре этого года выиграла выборы, собрав 60% мандатов в региональных и городских думах. А результаты были лучше там, где партийцы заручались доверием населения благодаря откровенным разговорам. Об этом заявил сегодня на съезде партии в Москве первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

— И результаты выборов выше там, где было большее количество встреч и откровенных разговоров, в том числе по такому сложному вопросу, по которому была масса возражений, как пенсионная реформа, — сказал Кириенко.

Добавим, что политическая организация в сентябре победила в 22 субъектах РФ из 26, где проходило голосование. "Единой Россией" был сохранён контроль во всех городских думах.

Съезд "Единой России", который открылся сегодня в Москве, будет двухдневным. В первый день форума на нём открыты дискуссионные площадки "Обновление", "Открытость" и "Лидерство". Завтра ожидается участие в съезде президента РФ Владимира Путина.