В ФРГО заявили, что у "Единой России" есть все ресурсы для роста рейтинга

У "Единой России" есть все ресурсы для роста рейтинга, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он добавил, что партии необходимо работать с избирателями.

— У партии есть и точки, так сказать, сопротивления этой волатильности рейтинга, есть и самое главное — необходимые ресурсы для наращивания рейтинга, для наращивания поддержки граждан, — заявил Костин на XVIII съезде "Единой России".

Он также считает, что необходимо вступать в коммуникацию с теми, кто может поддержать партию.

Съезд "Единой России", который открылся сегодня в Москве, будет двухдневным. В первый день форума на нём открыты дискуссионные площадки "Обновление", "Открытость" и "Лидерство". Завтра ожидается участие в съезде президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что партия победила в 22 субъектах РФ из 26, где проходило голосование. "Единой Россией" был сохранён контроль во всех городских думах.