Литва ввела антироссийские санкции

Вильнюс заявил, что Москва "теперь не сможет заниматься экономической или любой иной деятельностью" в балтийской стране.

Президент Литвы Даля Грибаускайте объявила о введении санкций против России в связи с инцидентом в Чёрном море. Об этом политик заявила по итогам встречи с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.

— Международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, однако мы ввели свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе, — отметила Грибаускайте.

Она заявила, что сложно быть первым в данном вопросе, и посетовала, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс якобы получает "угрозы от России". Грибаускайте отметила, что РФ "теперь не сможет заниматься экономической или любой иной деятельностью" в балтийской стране.

Также президент Литвы сообщила, что Вильнюс увеличит военную помощь Киеву. В частности, политик пообещала выдачу большего количества амуниции и направление большего числа инструкторов и экспертов по кибербезопасности в Незалежную.