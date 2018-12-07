Роспотребнадзор проверит популярные товары перед новогодними праздниками

Объём продаж перед праздниками резко вырастет, а значит, и поводов для обмана потребителей будет больше.

Роспотребнадзор дополнительно проконтролирует качество продукции, в том числе алкоголя, перед Новым годом. Также ведомство организует специальную горячую линию для обращения граждан. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Мы продолжаем эту практику и традиционно перед Новым годом открываем горячую линию по новогодним товарам. Мы начинаем эту работу, чтобы максимально приблизить свою помощь к гражданам, — отметила Попова.

Чиновница отметила, что с ростом количества продаж и товаров усиливается риск для граждан быть обманутыми. Она призвала потребителей всегда обращаться в ведомство, если они обнаружили некачественные товары или услуги.

Также Попова рассказала, что в этом году Роспотребнадзор впервые очень активно применяет практику горячих линий. Так, самой востребованной была линия по профилактике инфекционных болезней. Всего специалисты провели около 40 тысяч консультаций.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор забраковал более 150 тонн опасного мяса в этом году.