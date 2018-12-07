На Урале банда принимала от наркодилеров заказы на избиение "закладчиков"

Арестованы два человека 1999 и 1996 года рождения, ещё трое оставлены под подпиской о невыезде.

В Челябинской области задержаны пять жителей Магнитогорска, которые обвиняются в нанесении побоев "на заказ". Как сообщили в региональной прокуратуре, бандой через мессенджеры и соцсети руководили наркодилеры, а жертвами были "закладчики", которые после того, как якобы продали товар, не заплатили за него.

Избиения снимали на видео, ранее же один из подобных роликов, где мужчину избивают ногами и палками и оскорбляют, оказался в Сети. В связи с этим была начала проверка, а затем возбуждено уголовное дело. К тому же выяснилось, что некоторые жертвы не обращались в полицию, опасаясь за свою жизнь.

Следователи установили пять молодых людей, принимавших "заказы" на избиение, в настоящий момент арестованы двое человек 1999 и 1996 года рождения, ещё троих оставили под подпиской о невыезде.

Все они обвиняются в совершении трёх преступлений по статьям "Истязание" и "Причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением пытки по найму".