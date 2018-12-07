"Единая Россия" предложит включить развитие сельских территорий в 13-й нацпроект

Независимо от того, где человек проживает, ему хочется находиться в комфортной среде, уверен Андрей Турчак.

"Единая Россия" предлагает включить тему развития сельских территорий в тринадцатый нацпроект. Об этом в кулуарах партийного съезда единороссов рассказал секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак.

— Мы считаем, что эта тема достойна отдельного нацпроекта. И если в 2019 году устойчивое развитие сельских территорий реализуется в рамках государственной программы, то в 2020 году мы будем предлагать, чтобы это был тринадцатый нацпроект, — рассказал Турчак в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в целом развитие села будет обсуждаться на съезде завтра. Этой теме планируют уделить пристальное внимание, поскольку удельный вес населения, проживающего на удалённых от городов территориях, достаточно высок.

— Но независимо от того, где человек проживает, ему хочется жить в комфортной среде. Чтобы на расстоянии вытянутой руки был детский сад, была школа, был фельдшерско-акушерский пункт, были приведены в порядок дороги, в многоквартирных домах ремонтировались дворовые территории, — перечислил представитель политсилы.

Съезд "Единой России", который открылся сегодня в Москве, будет двухдневным. В первый день форума на нём открыты дискуссионные площадки "Обновление", "Открытость" и "Лидерство". Завтра ожидается участие в съезде президента РФ Владимира Путина.