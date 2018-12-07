Снегоуборочный трактор насмерть задавил семилетнюю девочку в Кузбассе — видео

В момент, когда спецтехника сдавала назад, малышка скатилась с горки и попала под его заднее колесо.

В городе Междуреченске Кемеровской области водитель снегоуборочного трактора насмерть задавил семилетнюю девочку, катавшуюся на горке. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту трагедии.

— Водитель погрузчика, не убедившись в безопасности манёвра, стал сдавать назад, в этот момент девочка скатилась с горки и попала под заднее колесо спецтехники, — сообщила пресс-служба СКР.

Мужчина увидел случившееся в окно и сразу остановился, однако было уже поздно — ребёнок погиб. Остальные подробности трагедии устанавливаются, водителя проверяют на состояние алкогольного опьянения. Дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".