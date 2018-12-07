"Роскосмос" начал переговоры об установке станций ГЛОНАСС в США

Кроме самой России они уже есть, к примеру, в Бразилии. Большое их количество повышает точность.

"Роскосмос" ведёт переговоры с американской стороной об установке станций ГЛОНАСС на территории США. Об этом сообщил представитель госкорпорации Анатолий Красников.

— Ведём переговоры, в том числе с американской стороной, чтобы на территории США поставить, — сказал Красников журналистам в Астане.

Он отметил что "Роскосмос" ставит станции ГЛОНАСС по всему миру. Они уже есть в Бразилии. Много их, конечно, в самой России.

Ранее сообщалось, что Россия построит станцию ГЛОНАСС на Кубе.