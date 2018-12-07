СМИ сообщили о договорённости стран ОПЕК сократить добычу нефти в 2019 году

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СМИ сообщили о договорённости стран ОПЕК сократить добычу нефти в 2019 году

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Фото: © flickr.com/Jeff Wallace

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. Об этом сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на участника встречи.

— Члены ОПЕК наконец достигли договорённости о снижении общего объёма добычи после многочасовых переговоров, — приводят слова участника заседания СМИ.

При этом Bloomberg сообщает, что речь идёт о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Кроме того, по данным СМИ, Иран решили освободить от сокращения добычи нефти.

Официально в ОПЕК эту информацию никак не комментировали.

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