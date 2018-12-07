Турчак вручил партбилеты ЕР победителям и финалистам конкурса "Лидеры России"

Он отметил, что с приходом таких молодых и амбициозных людей партия реализует внутрипартийный запрос и запрос общества.

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сегодня в рамках XVIII съезда вручил партбилеты победителям и финалистам конкурса "Лидеры России", а также участникам проекта "ПолитСтартап".

— Для нас очень символично, что в первый день работы XVIII съезда партии "Единая Россия" сегодня в наши ряды вливаются победители президентской программы "Лидеры России", победители партийного проекта "ПолитСтартап". Люди, безусловно, состоявшиеся — каждый в своей отрасли, каждый в своей сфере, — приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Он добавил, что этот съезд "Единой России" в целом посвящён теме обновления, что и символизируют эти новые члены партии.

— Уверен, что с приходом таких молодых, амбициозных, по-настоящему обладающих лидерскими качествами молодых людей партия реализует внутрипартийный запрос и запрос общества на обновление наших партийных рядов, — сказал Турчак.

Отметим, что этот съезд партии проходит на фоне её успеха на выборах в региональные парламенты. Политическая организация в сентябре победила в 22 субъектах РФ из 26, где проходило голосование. Также "Единой Россией" был сохранён контроль во всех городских думах.