Путин заявил, что Россия может привлечь Грецию в проекты по доставке газа в ЕС

Президент РФ подчеркнул, что энергетика является важной областью взаимодействия двух стран.

Москва готова рассмотреть возможность привлечения Афин к проектам по доставке российского природного газа в Европу по южному маршруту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

— Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту, — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также отметил, что энергетика является важной областью взаимодействия Москвы и Афин. По его словам, многие годы РФ надёжно поставляет в Грецию энергоресурсы, обеспечивая более половины потребности государства в газе и 10% в нефти.

Как писал Лайф, премьер-министр Греции Алексис Ципрас провёл переговоры с Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Россию.