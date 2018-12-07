"Вековые узы дружбы". Путин назвал Грецию особым партнёром России

Греция — особый партнёр для России, страны связывают "вековые узы дружбы, общие страницы истории и духовная близость". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с греческим премьером Алексисом Ципрасом. При этом российский лидер добавил, что визит главы Правительства Греции является весьма своевременным.

— В нынешнем году исполнилось 190 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Грецией, а также 25 лет договору о дружбе и сотрудничестве, — добавил Путин.

Президент РФ отметил, что российская сторона всегда стремилась и стремится выстраивать партнёрский диалог на принципах добрососедства, уважения и взаимного учёта интересов и нынешние переговоры с Ципрасом прошли именно в таком ключе.