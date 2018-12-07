В Ивано-Франковской области Украины запретили фильмы и песни на русском

Региональные депутаты объяснили это желанием "избежать эскалации напряжённости в обществе".

Ивано-Франковский областной совет решил ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона. Как сообщают местные СМИ, за это решение проголосовали 68 депутатов.

— Мы как депутаты областного совета должны засвидетельствовать свою позицию. Просить людей воздерживаться от культивирования, проталкивания русскоязычного продукта агрессора, — заявил депутат Игорь Дебенко.

В документе, принятом облсоветом, говорится, что цель введения моратория — избежать "эскалации напряжённости в обществе".

Ранее такой же запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта уже ввели во Львовской, Житомирской и Тернопольской областях.

Ранее в Совете Федерации отмечали, что часть Украины всегда вела борьбу с русскоязычными гражданами. В МИД РФ заявляли об угрожающей ситуации для русскоговорящих жителей Украины и требовали реакции от международных институтов.