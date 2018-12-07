Путин рассказал Ципрасу о провокации Украины в Керченском проливе

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что на переговорах президент РФ Владимир Путин предоставил ему подробную информацию о ситуации вокруг Азовского и Чёрного морей, где Украина устроила провокацию.

— Вы знаете, у нас особый интерес, поскольку в Мариуполе проживают свыше 130 тысяч граждан греческого происхождения. Я бы хотел поблагодарить президента Путина за подробную информацию, которую он мне предоставил, — заявил Ципрас на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

Напомним, что, по данным ФСБ России, трём кораблям ВМС Украины — "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" — была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу.