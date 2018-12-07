"Создают трудности". Эксперт выступил против платной регистрации телефонов

В "Национальном союзе защиты прав потребителей" уверены, что введение обязательной для россиян платной регистрации телефонов и планшетов по идентификационным номерам (IMEI) "невыполнимо и бредоподобно".

Сопредседатель общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" Алексей Егармин уверен, что, если законопроект, разработанный в Совфеде, примут, это лишь усложнит жизнь россиян.

О требовании, которое может быть введено с 2023 года, заявляла глава Комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова.

— Если кого-то интересует, чтобы его телефон не угнали, не своровали, то он может добровольно это сделать, пускай это будет добровольная услуга. Но есть телефоны, которые, в общем-то, регистрировать не надо, потому что их стоимость соизмерима со стоимостью регистрации, — заявил Лайфу Егармин.

По словам эксперта, законодательная инициатива не проработана, ведь имеющих IMEI устройств очень много. Это не только телефоны, но и умные часы, планшеты, трекеры, компьютеры, ноутбуки. И количество таких гаджетов растёт ежедневно.

— Мы все купим какое-то устройство и пойдём его регистрировать, платя сто рублей? Будет огромная очередь, будем все стоять там с понурой головой, получать какой-то талон. Это когда-то было на заре сотовой связи, когда получали разрешение на ношение телефонов, но, наверное, не зря от этого отказались, потому что это невыполнимо и бредоподобно, — негодует Егармин.

В России находится множество телефонов, привезённых из-за рубежа, причём на законных основаниях. Это и аппараты иностранцев, и смартфоны, купленные российскими туристами за рубежом. Что делать с такими гаджетами, законодатели также не думали, уверен эксперт.