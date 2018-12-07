Ципрас выразил обеспокоенность в связи с закупкой Турцией оружия у России

Глава Правительства Греции Алексис Ципрас заявил, что во время сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным он выразил обеспокоенность по поводу закупки Турцией оружия у РФ.
— Я выразил, конечно, президенту Путину нашу обеспокоенность в отношении новых программ вооружения Турции, — сказал Ципрас на пресс-конференции по итогам встречи.
Вместе с тем премьер Греции отметил, что, несмотря на сложности, отношения с Россией строятся на взаимном уважении.
Ранее сообщалось, что Турция покупает у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400. Сумма сделки составит $2,5 млрд.
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