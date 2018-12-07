Смертельный укол. В Москве возбудили дело о гибели пациентки частной клиники

Молодая женщина скончалась от анафилактического шока (острой аллергической реакции) после укола лидокаина.

В Москве возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки клиники "Семейный доктор". Как передаёт ТАСС, 30-летняя Наталья З. наблюдалась у врача-невролога. Во время одного из приёмов ей сделали укол с лидокаином — это местный анестетик и сердечный депрессант.

После инъекции состояние женщины резко ухудшилось. Её экстренно доставили в Институт им. Склифосовского, где она, к сожалению, скончалась от анафилактического шока.

— Дело возбудили по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека", — отметил источник агентства в правоохранительных органах.

Самого врача задержали ещё накануне. Другие подробности выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве борются за жизнь пациентки после ринопластики. В произошедшем винят анестезиолога, который, как сообщается, был замешан в скандальном деле о смерти трёх пациенток в клинике "Медланж".