Смертельный укол. В Москве возбудили дело о гибели пациентки частной клиники

В Москве возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки клиники "Семейный доктор". Как передаёт ТАСС, 30-летняя Наталья З. наблюдалась у врача-невролога. Во время одного из приёмов ей сделали укол с лидокаином — это местный анестетик и сердечный депрессант.
После инъекции состояние женщины резко ухудшилось. Её экстренно доставили в Институт им. Склифосовского, где она, к сожалению, скончалась от анафилактического шока.
— Дело возбудили по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека", — отметил источник агентства в правоохранительных органах.
Самого врача задержали ещё накануне. Другие подробности выясняются.
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве борются за жизнь пациентки после ринопластики. В произошедшем винят анестезиолога, который, как сообщается, был замешан в скандальном деле о смерти трёх пациенток в клинике "Медланж".
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