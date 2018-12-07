Мстил за измену бывшей. Тольяттинский маньяк назвал причину нападений на девушек

Читайте также

Мстил за измену бывшей. Тольяттинский маньяк назвал причину нападений на девушек

118
По словам подозреваемого, перед каждым эпизодом он напивался и покупал новый нож.

Появилось видео допроса Артёма Семёнова, которого задержали в Москве по подозрению в серии разбойных нападений на женщин в Тольятти. На кадрах маньяк ничего не отрицает и рассказывает, как выбирал будущих жертв.

— Я нападал с ножом на людей... Я входил в такое состояние. Я думал над тем, что моя девушка изменяет мне с лучшим другом, и я напивался сильно, я пил водку, и в таком состоянии я просто делал всё это... Жертв я выбирал, похожих на мою девушку, — откровенно признаётся тольяттинский маньяк.

На уточняющий вопрос, по каким именно признакам девушка должна напоминать его бывшую возлюбленную, Семёнов говорит: "Сзади если похожа, я нападал". При этом для каждого преступления 22-летний молодой человек покупал новый нож. Старый он бросал на месте нападения. Он также признался, что специально отправился в Москву, чтобы скрыться от полиции.

Семёнова задержали на Казанском вокзале в Москве. В отношении него заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По данным следствия, он подстерегал девушек в безлюдных местах, подъездах, набрасывался на них, наносил телесные повреждения, а затем сбегал. В трёх случаях подозреваемый использовал нож.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×