Мстил за измену бывшей. Тольяттинский маньяк назвал причину нападений на девушек

По словам подозреваемого, перед каждым эпизодом он напивался и покупал новый нож.

Появилось видео допроса Артёма Семёнова, которого задержали в Москве по подозрению в серии разбойных нападений на женщин в Тольятти. На кадрах маньяк ничего не отрицает и рассказывает, как выбирал будущих жертв.

— Я нападал с ножом на людей... Я входил в такое состояние. Я думал над тем, что моя девушка изменяет мне с лучшим другом, и я напивался сильно, я пил водку, и в таком состоянии я просто делал всё это... Жертв я выбирал, похожих на мою девушку, — откровенно признаётся тольяттинский маньяк.

На уточняющий вопрос, по каким именно признакам девушка должна напоминать его бывшую возлюбленную, Семёнов говорит: "Сзади если похожа, я нападал". При этом для каждого преступления 22-летний молодой человек покупал новый нож. Старый он бросал на месте нападения. Он также признался, что специально отправился в Москву, чтобы скрыться от полиции.

Семёнова задержали на Казанском вокзале в Москве. В отношении него заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По данным следствия, он подстерегал девушек в безлюдных местах, подъездах, набрасывался на них, наносил телесные повреждения, а затем сбегал. В трёх случаях подозреваемый использовал нож.