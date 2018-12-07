В Чехии заявили о ликвидации разведывательной сети "российской спецслужбы"

В Праге заявляют, что проинформировали об этом всех тех, кому "положено знать по закону".

Глава Службы безопасности и информации Чехии (СБИ) Михал Коуделка заявил, что в его стране в этом году ликвидировали разведывательную сеть якобы одной из российских спецслужб.

— В начале этого года мы, например, информировали тех, кого нам положено по закону, что нам удалось успешно ликвидировать разведсеть одной из российских разведывательных служб, действующих на территории республики, и полностью парализовать её деятельность, — приводит слова Коуделки РИА "Новости".

Более того, он утверждает, что в начале апреля Чехию покинули три офицера-разведчика, которые действовали под видом российских дипломатов.