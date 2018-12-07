Экс-президент Армении Кочарян сам явился в СИЗО

Политик не стал дожидаться вызова следователя по делу о захвате власти. Однако своей вины он не признаёт.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян, который был повторно арестован по решению Апелляционного суда страны, самостоятельно явился в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-центр". Политик обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году.

— Кочарян, не дожидаясь вызова следователя, сам отправился в уголовно-исполнительное учреждение, — рассказал журналистам его адвокат Айк Алумян.

Тем не менее своей вины политик не признаёт и заявляет о "политическом преследовании со стороны действующих властей".

— Это вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи, — говорится в заявлении Кочаряна, которое зачитали прессе его сторонники.

Кочарян находился у власти десять лет — с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Политик считает нынешние обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По его мнению, это может быть связано с желанием убрать его от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в ближайшее воскресенье.