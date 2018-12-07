Дослушался духов. Россиянина обвинили в попытке убийства за "порчу на его семью"

Житель Татарстана решил, что проблемы навалились на его родных из-за уволенной его женой работницы.

59-летнему жителю Нижнекамска в Татарстане предъявили обвинения по статье "Покушение на убийство". Об этом сообщает управление СК региона.

Там рассказали, что в конце ноября обвиняемый подкараулил 50-летнюю женщину и нанёс ей несколько ударов ножом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент преступления.

Михаилу Баранову из Татарстана экстрасенсы по фотографиям знакомых заявили, что на его семью навела «порчу» 50-летняя парикмахер, уволенная его супругой.

Выследив женщину, Баранов несколько раз ударил ее ножом. Потерпевшая в больнице. Михаилу назначена психиатрическая экспертиза pic.twitter.com/U38xVWZRht — Следственный комитет (@sledcom_rf) December 7, 2018

Оказалось, что весной этого года между супругой обвиняемого, которая владела парикмахерской, и одной из сотрудниц произошел конфликт, после чего работница уволилась. Спустя некоторое время члены семьи стали болеть и якобы замечать вмешательство потусторонних сил. Супруга нападавшего обратилась к экстрасенсам, ей сказали, что на семью навела порчу уволенная сотрудница. После чего мужчина совершил данное преступление.

Сейчас злоумышленник задержан, он не признаёт вины в совершении преступления. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Ранее также сообщалось, что жительнице ЯНАО дали 8 лет за убийство мужа из-за плохого ремонта.