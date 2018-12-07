"Разоблачитель" Цеповяза рассказал, зачем опубликовал скандальные снимки

Сергей Перин утверждает, что каждая фотография, появившаяся в недавнем видеоролике, имеет геоданные и даты съёмки.

Человек, опубликовавший в Сети новое видео с участием осуждённого на 20 лет колонии строгого режима Вячеслава Цеповяза, рассказал о своих мотивах. В беседе с РИА "Новости", Сергей Перин (именно от его имени опубликованы снимки и ролики) заявил, что разместил их, "потому что общество должно знать правду".

Как ранее писал Лайф, шестого декабря новые фотографии с "красивой жизнью" участника банды Цапков появились в форме смонтированного ролика на YouTube. На вопрос о том, являются ли кадры подлинными, Перин ответил: "Естественно".

Он утверждает, что "каждая фотография имеет геоданные, даты съёмки", однако о том, как снимки к нему попали, автор решил не распространяться.

— Отвечать на такие вопросы небезопасно для жизни и здоровья, — заметил он, не уточнив также, действительно ли его зовут Сергей Перин.

Напомним, на новых кадрах Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, отдыхает на свежем воздухе в беседке. Кроме того, есть снимки, где член банды Цапков одет в хоккейную форму и держит в руках клюшку.