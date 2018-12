Леди Гага, Кендрик Ламар и многие другие. Объявлены номинанты на "Грэмми"— 2019

Американская академия звукозаписи, наконец, назвала номинантов на престижную премию в четырех основных категориях: "Лучший новый исполнитель", "Запись года", "Песня года" и "Лучший альбом года". Изначально церемония объявления претендентов была намечена на 5 декабря, однако была отложена из-за траура в связи с кончиной Буша — старшего.

Итак, в категории "лучшая запись года" за победу поборются сингл Shallow Леди Гага и актера Брэдли Купера, All the Stars Кендрика Ламара и певицы SZA, сингл The Middle диджея и продюсера российского происхождения Антона Заславского. Кроме того, в номинации представлены синглы The Joke (Брэнди Карлайл), This Is America (Чайлдиш Гамбино), а также хит "I Like It" хип-хоп-исполнительницы Карди Би.

В номинации "альбом года" в этом году представлены "Invasion of privacy" (все та же Карди Би), "By the way, I forgive you" (Брэнди Карлайл), "Scorpion" (Дрейк), "H.E.R.", "Beerbongs & Bentleys" (Post Malone), "Dirty computer" (Жанель Моне), "Golden Hour" (Кейси Масгрейвс), и альбом-саундтрек к фильму Black Panther ("Чёрная пантера").

В категории "песня года" будет выбирать между "All the Stаrs", "In My Blood", "The Middle", "Boo`d Up", "Shallow", God`s Plan", "The Joke" и "This is America".

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года.