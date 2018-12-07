В метро Москвы появится станция с "пламенеющим" потолком

Москомархитектура представила дизайн станции "Улица Новаторов" на строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Основным элементом её оформления станет "пламенеющий" потолок.
Эффекта огня архитекторы намерены добиться с помощью разноформатных панелей из триплекса оранжевого цвета трёх оттенков. Между ними будут "спрятаны" светильники, что позволит создать интересную игру света. Центральный ряд колонн в вестибюле облицуют серым саянским мрамором, а пол выложат светло-серым сибирским гранитом и чёрным габбро. На платформе планируют поставить скамьи из нержавеющей стали и дерева.
Большую часть БКЛ московского метро планируется построить до конца 2021 года. Новая кольцевая линия соединит все радиальные ветки столичной подземки на расстоянии до 10 километров от уже существующего кольца.
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