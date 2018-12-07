Ципрас рассказал Путину, как Греция относится к переименованию Македонии

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как Афины относятся к переименованию Македонии. Он добавил, что для Греции — это первостепенный вопрос.

— Для нас история, которую несёт название Республика Македония, — очень важная часть нашего исторического и культурного наследия. Я уверен, что Преспанское соглашение поставило на справедливую основу проблему, которую многие годы необходимо решить, — сказал Ципрас на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

В июне Афины и Скопье подписали соглашение об изменении названия Македонии. Новое имя позволит стране вступить в НАТО и ЕС, поскольку Евросоюз гарантировал Греции, что Македония войдёт в его состав только после согласования названия. В конце сентября в Македонии устроили референдум о переименовании, однако он провалился из-за низкой явки.