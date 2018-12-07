Хворостовский посмертно номинирован на "Грэмми"

Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес).

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский совместно с дирижёром Константином Орбеляном вошли в список номинантов на музыкальную премию "Грэмми" за исполнение оперы Джузеппе Верди "Риголетто". Об этом сообщили организаторы на сайте конкурса. Награда в категории "Лучшая запись оперного произведения" (Best Opera Recording) присуждается дирижёру, основным исполнителям и продюсеру альбома.

На "Грэмми" в этой номинации также претендуют дирижёры Джон Адамс, Майкл Кристи, Кристоф Руссе и Себастьян Вейгл. Кто же получит статуэтку, станет известно 10 февраля 2019 года. 61-я церемония "Грэмми" пройдёт в Лос-Анджелесе.

Напомним, Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне от рака мозга после продолжительной борьбы с заболеванием. Также в прошлом году певец и дирижёр Орбелян были номинированы на "Грэмми" в категории "Лучший классический сольный альбом".

Как писал Лайф, ранее стало известно, что международный аэропорт Красноярска получит имя Дмитрия Хворостовского. Таковы результаты голосования, которое проводилось в рамках проекта "Великие имена России". За баритона, который являлся почётным гражданином Красноярска, проголосовало более 40% участников опроса.