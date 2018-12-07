Глава государства подчеркнул, что героизм и самопожертвование — качества, которые присущи национальному характеру.

Президент РФ Владимир Путин поднял тост за великую Россию и за великий многонациональный российский народ. Он отметил, что склоняет голову перед теми, кто погиб в бою.

— Не могу не поднять и не предложить тост за героев Отечества, благополучие — Ваше и Ваших близких, за великую Россию, за великий многонациональный российский народ, — сказал Путин на приёме в Кремле по случаю Дня героя.

Президент заявил, что сегодня страна вспоминает легендарных и неизвестных героев былых сражений, участников Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также тех, кто сражался в Афганистане, воевал с террористами внутри страны и продолжает сейчас противостоять боевикам в Сирии. По мнению главы государства, героизм, самопожертвование ради товарищества — это качества, которые присущи национальному характеру.