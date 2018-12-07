Путин назначил врио губернатора Сахалинской области

Президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Президент РФ своим указом назначил и. о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, — сказал Песков.
Информация о назначении Лимаренко также появилась и на сайте Кремля.
Ранее Лимаренко занимал должность президента инжинирингового дивизиона "Росатома" группы компаний ASE.
Сахалинская область была без руководителя после того, как Путин назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего остров более двух лет, врио губернатора Приморского края.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени