После спора об итогах ВОВ петербургский школьник подстрелил мужчину из ракетницы

Подростка задержали в начале декабря, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Санкт-Петербурге на школьника, придерживающегося националистических взглядов, завели уголовное дело. Одиннадцатиклассник в споре с оппонентом не согласился с его точкой зрения на результаты Великой Отечественной войны и выстрелил в него из ракетницы, передаёт "Интерфакс".

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что спор у ученика школы № 519 и неназванного мужчины 1983 года рождения возник ещё ранним утром 20 сентября у дома 61 на Бухарестской улице. Тогда школьник избил мужчину и выстрелил ему в лицо из устройства "Сигнал охотника".

— Потерпевший был госпитализирован в состоянии средней тяжести с контузией правого глазного яблока второй степени, кровоизлиянием и ссадинами лица, — рассказали агентству, добавив, что школьник состоял в неформальном молодёжном движении националистической направленности.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 статьи 112 УК РФ).