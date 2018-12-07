Мосгорсуд смягчил меру пресечения правозащитнику Пономарёву

Мосгорсуд скостил срок административного ареста правозащитнику и директору движения "За права человека" Льву Пономарёву. За призыв к участию в несогласованной акции, которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке, он проведёт под стражей 16 суток, а не 25.

— Постановление Тверского суда изменить, назначить срок ареста до 16 суток. В остальной части постановление оставить без изменений, жалобы — без удовлетворения, — цитирует ТАСС апелляционное определение Мосгорсуда.

Напомним, что Тверской суд Москвы вынес Пономарёву 25 суток ареста за призыв к участию в несогласованной акции. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на то, что рассмотрение жалобы на арест 77-летнего правозащитника будет беспристрастным.