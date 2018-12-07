В Москве за год резко вырос спрос на электромобили

Доля столицы на этом рынке всё же небольшая. Больше всего таких машин продаётся на юге страны.

В Москве востребованность электрокаров за год выросла почти в полтора раза, несмотря на то что цена на авто повысилась на 40%. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Авито.Авто".

Уточняется, что предложение электрокаров в столице выросло на 59% по сравнению с показателями за январь — ноябрь 2017 года. Хотя доля предложения в Москве по отношению ко всей России составляет 19%.

— В цифровом выражении это невысокие значения в масштабе страны (на всю страну всего 300 зарядных станций, поэтому "заправлять" электромобиль просто негде), однако налицо сам факт увеличения численности таких моделей, — рассказали в компании.

Ранее электромобили назвали одним из технологических трендов 2019 года.