Дурной пример. В Великом Новгороде проверяют информацию о школьнике с ножом

Местные СМИ сообщили, что сегодня днём ученик гимназии прихватил из дома холодное оружие, чтобы выяснить отношения со сверстниками. В детали истории теперь вникают полицейские.

Переполох в Великом Новгороде случился после того, как в соцсетях появилась фотография ребёнка на школьном крыльце, держащего в руке нож. Местные СМИ выяснили, что один из учеников после конфликта со сверстником сходил домой, захватил кухонный нож и вернулся на территорию гимназии.

В результате инцидента никто не пострадал: мальчик пытался лишь напугать обидчика, но, когда на крыльцо вышли взрослые, бросился бежать.

В региональном УМВД журналистам ТАСС подтвердили, что в городе расследуется такой инцидент.

— Поступило сообщение прохожих о том, что около школы находился мальчик с ножом. По данному инциденту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Великому Новгороду проводится проверка, — сказала собеседница агентства.

Напомним, что накануне 16-летний подросток с ножом пришёл в школу в московском районе Жулебино. Он забаррикадировался в одном из кабинетов и угрожал убить себя. Всех школьников и учителей эвакуировали из здания. Мальчик отказался говорить с матерью, в итоге его скрутили охранники.