Синод УПЦ: Патриарх Варфоломей не имеет права созывать "объединительный" собор

Священный синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявил, что у патриарха Константинопольского Варфоломея нет прав созывать "объединительный" собор в Незалежной, как и любые другие собрания в этой стране. Заявление УПЦ было принято по итогам собрания.

— Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нём примут участие представители раскольнических группировок, — говорится в заявлении.

В УПЦ добавили, что не дадут благословения духовенству, монашеству и мирянам на участие в этом соборе.

Как уже сообщал Лайф, накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил, что этот собор состоится 15 декабря. На нём будет обсуждаться вопрос о создании на Украине автокефальной, то есть независимой от РПЦ церкви. Каноническая УПЦ сразу заявила, что принимать участие в этом собрании не будет.