Грязный, но счастливый. Волонтёры нашли циркового самоеда Екатерины Запашной

Волонтёры нашли циркового самоеда дрессировщицы Екатерины Запашной по кличке Ангел, который потерялся в Кирове во время гастролей. Об этом артистка рассказала в "Инстаграме".
— Ангела нашли! Ребята, волонтёры, вы сотворили чудо! — написала Запашная.
По её словам, добровольцы искали собаку двое суток. В настоящее время она находится у волонтёров, из Москвы за Ангелом выехал дрессировщик. На фото видно, что цирковая собачка сильно испачкалась, бегая по Кирову.
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